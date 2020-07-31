Глави МЗС "Люблінського трикутника" зустрінуться восени в Україні
Наступна зустріч міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника", утвореного цього місяця Польщею, Литвою та Україною, відбудеться восени в Україні.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба розповів на брифінгу у Києві 31 липня.
"Ми домовилися з польським і литовським колегами про те, що наступна зустріч міністрів відбудеться в Україні вже восени цього року", - сказав Кулеба.
Він підкреслив, що це перший міжнародний формат, який Україна створює на західному векторі з часів незалежності.
"Зазвичай ми приєднуємось до вже існуючих форматів, а тут виступаємо з лідерських позицій", - сказав міністр.
Нагадаємо, що 28 липня Польща, Литва та Україна створили "Люблінський трикутник"
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