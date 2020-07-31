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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Глави МЗС "Люблінського трикутника" зустрінуться восени в Україні

Це перший міжнародний формат, який Україна створює на західному векторі з часів незалежності
"Ми домовилися з польським і литовським колегами про те, що наступна зустріч міністрів відбудеться в Україні вже восени цього року", - сказав Кулеба.
Глави МЗС "Люблінського трикутника" зустрінуться восени в Україні Фото: Прес-служба МЗС України

Наступна зустріч міністрів закордонних справ "Люблінського трикутника", утвореного цього місяця Польщею, Литвою та Україною, відбудеться восени в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Кулеба розповів на брифінгу у Києві 31 липня.

"Ми домовилися з польським і литовським колегами про те, що наступна зустріч міністрів відбудеться в Україні вже восени цього року", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що це перший міжнародний формат, який Україна створює на західному векторі з часів незалежності. 

"Зазвичай ми приєднуємось до вже існуючих форматів, а тут виступаємо з лідерських позицій", - сказав міністр. 

Нагадаємо, що 28 липня Польща, Литва та Україна створили "Люблінський трикутник"

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31 07 2020 11:56
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