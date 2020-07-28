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Польща, Литва та Україна створили "Люблінський трикутник" - Кулеба

За словами Кулеби, "Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами
"Але ми також бачимо велику перспективу в тому, щоб "Люблінський трикутник" став інструментом ангажування тих країн, які потребують більш тісних контактів із Заходом, загальноєвропейськими структурами. І ми з колегами допомагатимемо нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти у цій сфері", - пояснив міністр.
Польща, Литва та Україна створили "Люблінський трикутник" - Кулеба Фото: Уніан

Польща, Литва та Україна заснували формат "Люблінський трикутник", який стане важливим елементом зміцнення центральної Європи та України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник". Це формат, який стане важливим елементом розвитку і зміцнення центральної Європи, а також зміцнення України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів", - сказав він під час спільної прес-конференції глав МЗС України, Польщі та Литви в Любліні у вівторок.

За словами Кулеби, "Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між трьома країнами.

"Але ми також бачимо велику перспективу в тому, щоб "Люблінський трикутник" став інструментом ангажування тих країн, які потребують більш тісних контактів із Заходом, загальноєвропейськими структурами. І ми з колегами допомагатимемо нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти у цій сфері", - пояснив міністр.

Окрім того, він запевнив, що співпраця України, Польщі, Литви тільки розширюватиметься й не обмежуватиметься лише питаннями оборони.

"Ми говоритимемо про економіку, торгівлю, інвестиції, інфраструктуру, туризм - про все те, що здатне ще тісніше об'єднати наші країни, зробити центральну Європу ще сильнішою, зробити Європу загалом ще сильнішою в тій великій боротьбі, яка розгортається у світі", - зазначив глава МЗС України.

Кулеба подякував Польщі та Литві за те, що вони послідовно підтримують Україну на шляху членства до ЄС і НАТО, на шляху реформ.

"Це більше, ніж дружня підтримка. Це більше, ніж підтримка партнерів. Це справді сімейна підтримка", - наголосив він.

Він додав також, що "немає нічого більш природного в цій частині Європи, ніж союз трьох народів: поляків, литовців та українців".

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