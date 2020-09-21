Глави МЗС ЄС не змогли узгодити список персональних санкцій по Білорусі
Про це повідомляє видання ТАСС, передає РБК - Україна.
Погодження списку заблокував Кіпр. Країна вимагає санкцій проти Туреччини через її дії у Середземному морі, про що агентству розповіло джерело в делегації однієї з європейських країн у Раді ЄС.
"Позиція Кіпру не змінилася, міністри не змогли узгодити чорний список. Питання тепер переходить на саміт у кінці цього тижня", - підкреслив політик.
Варто зазначити, раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначив, що міністри закордонних справ країн ЄС можуть не погодити санкції проти Білорусі, оскільки їх блокує Кіпр.
Нагадаємо, що білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з листопада. Тоді закінчується термін його повноважень.
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