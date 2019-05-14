Глави МЗС ЄС заявили про позитивні сигнали від команди Зеленського

На засіданні міністри обговорили ситуацію в Україні після оприлюднення результатів президентських виборів

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні 13 травня відзначили позитивні сигнали, що надійшли від команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

"Вони відзначили позитивні сигнали, які надійшли з майбутньої адміністрації, особливо її намір продовжувати та зміцнювати реформи, які, як вони підкреслили, залишаються ключовими у забезпеченні відчутних переваг для українського народу", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС за підсумками засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ, що проходить в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Міністри висловили стурбованість з приводу російського указу щодо спрощення процедури видачі російських паспортів в окремих районах Донецької і Луганської областей України.

Глави МЗС ЄС знову підтвердили повну підтримку України та її суверенітету, незалежності й територіальної цілісності.

Зазначимо, Євросоюз отримав від представників команди Володимира Зеленського сигнал про необхідність змін у торгівельну частину Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, 3 травня представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського представили у Брюсселі його програму щодо зовнішньої політики на найближчий час.