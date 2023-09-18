Глави МЗС Євросоюзу приїдуть в Київ на початку жовтня
Про це інформує італійське ANSA.
"Наступне засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві "на початку жовтня", - пише інформагентство.
Головна мета зустріч - продовження шляху "політичної інтеграції" і демонстрація підтримки ЄС на критичному для України етапі повномасштабного вторгнення.
Крім того, в Брюсселі також хочуть підбити підсумки з таких важливих питань як збільшення військової допомоги і подальшого посилення санкцій, зокрема щодо їхнього обходу росією у високотехнологічному секторі.
Раніше ми писали, що Польща може не погодитись на вступ України до ЄС.