Глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста
Такі дані наводить Центральна геофізичної обсерваторія, передає РБК - Україна.
Крім того, за цей період зменшилася кількість опадів, а якщо враховувати збільшення випаровування через зростання температури повітря, то дефіцит зволоження України зростає.
За даними обсерваторії темпи глобального потепління в Україні загалом швидші, ніж у світі, оскільки Всесвітня метеорологічна організація вважає потепління за 30 років близьким до 1 градуса.
Кліматологи також публікують нові кліматичні норми температури повітря та опадів за період 1991-2020 років.
Нагадаємо, що синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди у східних та Дніпропетровській областях. Завтра буде шквальний вітер, град та дощ.
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