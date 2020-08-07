Глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста

За останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів

Такі дані наводить Центральна геофізичної обсерваторія, передає РБК - Україна.

Крім того, за цей період зменшилася кількість опадів, а якщо враховувати збільшення випаровування через зростання температури повітря, то дефіцит зволоження України зростає.

За даними обсерваторії темпи глобального потепління в Україні загалом швидші, ніж у світі, оскільки Всесвітня метеорологічна організація вважає потепління за 30 років близьким до 1 градуса.

Кліматологи також публікують нові кліматичні норми температури повітря та опадів за період 1991-2020 років.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди у східних та Дніпропетровській областях. Завтра буде шквальний вітер, град та дощ.