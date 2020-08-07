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Шквальний вітер і град: на сході України погіршиться погода

На завтра передають сильний дощ
Синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди у східних та Дніпропетровській областях. Завтра буде шквальний вітер, град та дощ.
Шквальний вітер і град: на сході України погіршиться погода Фото: Flickr Photo Sharing

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

За даними УкрГідрометцентру, завтра ночі в цих регіонах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, що у східних областях сьогодні масштабні пожежі, в результаті яких вже знищило десятки будинків. Також в результаті пожеж загинули 5 людей.

Втім, у західних областях декілька тижнів тому був паводок, з наслідками якого борються й досі. Підтопленими лишаються 5 населених пунктів на заході України.

Нагадаємо, що у середу, 8 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікується сильний вітер і грози.

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08 07 2020 15:20
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