CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСиноптики прогнозують суттєве погіршення погоди у східних та Дніпропетровській областях. Завтра буде шквальний вітер, град та дощ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шквальний вітер і град: на сході України погіршиться погода
На завтра передають сильний дощ
Фото: Flickr Photo Sharing
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
За даними УкрГідрометцентру, завтра ночі в цих регіонах град та шквали 15-20 м/с.
Нагадаємо, що у східних областях сьогодні масштабні пожежі, в результаті яких вже знищило десятки будинків. Також в результаті пожеж загинули 5 людей.
Втім, у західних областях декілька тижнів тому був паводок, з наслідками якого борються й досі. Підтопленими лишаються 5 населених пунктів на заході України.
Нагадаємо, що у середу, 8 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікується сильний вітер і грози.
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