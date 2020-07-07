В Україну йде негода з грозами та сильним вітром

У середу, 8 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікується сильний вітер і грози.

Про це повідомляє пресс-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.

За даними синоптиків, вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі очікуються грози. Також місцями прогнозуються пориви вітру та шквали до 20 метрів на секунду.

Крім того, в окремих районах України очікується град.

Нагадаємо, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.