CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 8 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікується сильний вітер і грози.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україну йде негода з грозами та сильним вітром
В окремих районах України очікується град
Фото: Pixabaу
Про це повідомляє пресс-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає РБК - Україна.
За даними синоптиків, вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі очікуються грози. Також місцями прогнозуються пориви вітру та шквали до 20 метрів на секунду.
Крім того, в окремих районах України очікується град.
Нагадаємо, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.
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