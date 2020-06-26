Укргідрометцентр дав прогноз на липень
Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру, передає РБК - Україна.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
Як зазначають в Укргідрометцентрі, "липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами".
За даними спостережень, середня місячна температура повітря складає 17-22 градусів тепла, на півдні до 24 градусів тепла, в гірських районах 11-16 градусів тепла.
Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7 градусів тепла, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах 24-30 градусів тепла, абсолютний мінімум - 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.
Середня місячна кількість опадів становить 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм.
Нагадаємо, що негода на заході України вирує вже кілька днів. У 4-х областях зливи спричинили масштабну повінь, затопило автомагістралі і будинки. Десятки населених пунктів залишилися без світла і газу.
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