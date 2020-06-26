Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Укргідрометцентр дав прогноз на липень

У продовж місяця очікуються грози та спекотливі посушливі періоди
У липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.
Укргідрометцентр дав прогноз на липень Фото:facebook.com/kievcity.gov.ua

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру, передає РБК - Україна.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, "липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами".

За даними спостережень, середня місячна температура повітря складає 17-22 градусів тепла, на півдні до 24 градусів тепла, в гірських районах 11-16 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 31-39,7 градусів тепла, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів тепла, в гірських районах 24-30 градусів тепла, абсолютний мінімум - 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм.

Нагадаємо, що негода на заході України вирує вже кілька днів. У 4-х областях зливи спричинили масштабну повінь, затопило автомагістралі і будинки. Десятки населених пунктів залишилися без світла і газу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2020 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.