Сьогодні в Нідерландах розпочалися парламентські вибори, які визначать наступного прем'єр-міністра на заміну Марка Рютте.

Про це повідомляє Financial Times.

Дільниці для голосування відкриті з 7 ранку до 9 вечора до моменту, коли національний мовник NOS опублікує перший екзит-пол.

Згідно з опитуваннями, щонайменше три партії, включно з ультраправими, можуть розраховувати на перше місце.

Напередодні голосування не зрозуміло, хто може стати лідером.

Ясно лише, що Нідерланди отримають свого першого нового прем'єр-міністра за більше як 10 років після того, як Рютте подав у відставку в липні.

Також стало відомо, що голова уряду Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність очолити альянс НАТО замість Єнса Столтенберга.