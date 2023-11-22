Нідерландці вибирають нового прем'єра
Про це повідомляє Financial Times.
Дільниці для голосування відкриті з 7 ранку до 9 вечора до моменту, коли національний мовник NOS опублікує перший екзит-пол.
Згідно з опитуваннями, щонайменше три партії, включно з ультраправими, можуть розраховувати на перше місце.
Напередодні голосування не зрозуміло, хто може стати лідером.
Ясно лише, що Нідерланди отримають свого першого нового прем'єр-міністра за більше як 10 років після того, як Рютте подав у відставку в липні.
Також стало відомо, що голова уряду Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність очолити альянс НАТО замість Єнса Столтенберга.