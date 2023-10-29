Прем'єр Нідерландів готовий очолити НАТО

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність очолити альянс НАТО замість Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він готовий замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору", - пише агенція.

Рютте додав, що не планує агітувати за роль в НАТО, але, якщо отримає запрошення обійняти цю посаду, то погодиться.

"Головна посада в НАТО була б дуже цікава, і я все ще міг би щось зробити", - сказав прем'єр Нідерландів.

"Якщо це прийде до мене, можливо, так", - додав він.

Є велика ймовірність, що Рютте не отримає посаду генсека НАТО через широку підтримку жінки - європейського чиновника, яка також прагне стати наступником Єнса Столтенберга.

Проте Рютте не уточнив, хто саме є іншим кандидатом на цю посаду.

Влітку стало відомо, що Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік.

Раніше на цю посадку подавався Бен Уоллес, але кандидатуру очільника міністерства оборони Британії не підтримали Сполучені Штати.