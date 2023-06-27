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Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік – ЗМІ

27 червня 2023, 19:10
Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік – ЗМІ
Фото: 5 канал
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, ймовірно, залишиться на своїй посаді ще на один рік.

Про це інформує Euractiv.

Столтенберг очолює НАТО з жовтня 2014-го і може залишитись на посаді ще на один рік, а не піти у відставку цієї осені, як раніше говорили. Рішення може бути ухвалене вже цієї середи.

Жоден із потенційних наступників Столтенберга – прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес – наразі не змогли отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

Дипломати НАТО вважають, що Столтенберг довів здатність керувати Альянсом під час криз. 

"Небезпечно змінювати капітана під час шторму", – сказав виданню один із високопосадовців Альянсу.

Також співрозмовники Euractiv кажуть, що продовження мандата генсека НАТО дасть більше часу для того, щоб зосередитися на короткостроковій та довгостроковій підтримці України замість внутрішніх дискусій.

Якщо наступник Столтенберга буде призначений в середині наступного року, його кандидатура має обговорюватись із призначеннями на ключові посади в Європейському Союзі після виборів до Європарламенту.

В середині червня стало відомо, що Столтенберга будуть просити залишитися генсеком НАТО ще на рік.
Столтенберггенсек НАТО

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