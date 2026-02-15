Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО виграє війну з росією, якщо вона нападе зараз – Рютте

15 лютого 2026, 09:55
НАТО виграє війну з росією, якщо вона нападе зараз – Рютте
Генсек НАТО закликав не потрапляти в пастку російської пропаганди, яка малює образ "могутнього ведмедя".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року зробив впевнену заяву щодо оборонного потенціалу Альянсу. Він наголосив, що на сьогодні Північноатлантичний блок володіє достатньою потужністю, аби стримати будь-яку агресію з боку рф, і гарантував перемогу в разі прямого зіткнення.

Про це повідомляє Reuters.

Рютте заявив: "Ми виграємо будь-яку битву з росією, якщо вони нападуть на нас зараз". Він підкреслив, що мета НАТО – зберегти таку перевагу на роки вперед (через 2, 4 чи 6 років).
 
Генсек закликав не потрапляти в пастку російської пропаганди, яка малює образ "могутнього ведмедя". Він зазначив, що реальні темпи просування армії рф в Україні більше нагадують "швидкість садового равлика". За даними Рютте, лише за останні два місяці росія зазнала "божевільних втрат" –близько 65 000 військових убитими.
 
Виступ Рютте відбувся на тлі офіційного оголошення про масштабну реорганізацію командної структури Альянсу. Згідно з новими домовленостями, Європа бере на себе значно більше лідерських функцій:
 
  • оперативне командування в Норфолку (США), Неаполі (Італія) та Брюнссумі (Нідерланди) переходить під керівництво європейських офіцерів (Британії, Італії, а також Німеччини та Польщі на ротаційній основі);
  • США зберігають контроль над трьома основними компонентами: повітряним, сухопутним та новоствореним для них морським командуванням.
 
Ці зміни, за словами Рютте, роблять НАТО "більш європейським за формою", але залишають США "абсолютним якорем" організації, що забезпечує стабільність трансатлантичного зв'язку в умовах глобальних загроз.

 

