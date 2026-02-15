НАТО виграє війну з росією, якщо вона нападе зараз – Рютте

Генсек НАТО закликав не потрапляти в пастку російської пропаганди, яка малює образ "могутнього ведмедя".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року зробив впевнену заяву щодо оборонного потенціалу Альянсу. Він наголосив, що на сьогодні Північноатлантичний блок володіє достатньою потужністю, аби стримати будь-яку агресію з боку рф, і гарантував перемогу в разі прямого зіткнення.

Про це повідомляє Reuters.

Рютте заявив: "Ми виграємо будь-яку битву з росією, якщо вони нападуть на нас зараз". Він підкреслив, що мета НАТО – зберегти таку перевагу на роки вперед (через 2, 4 чи 6 років).

Генсек закликав не потрапляти в пастку російської пропаганди, яка малює образ "могутнього ведмедя". Він зазначив, що реальні темпи просування армії рф в Україні більше нагадують "швидкість садового равлика". За даними Рютте, лише за останні два місяці росія зазнала "божевільних втрат" –близько 65 000 військових убитими.