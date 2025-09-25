Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україні забезпечать безперервний потік американської зброї за рахунок НАТО – Рютте

25 вересня 2025, 18:33
Україні забезпечать безперервний потік американської зброї за рахунок НАТО – Рютте
Генсек Альянсу також звернув увагу, що росія зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки Радянський Союз втратив за 10 років в Афганістані.
Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни НАТО в рамках ініціативи PURL.
 
Про це в інтерв'ю Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
 
Рютте нагадав, що на пакети американської зброї для України країни НАТО виділили вже 2 млрд доларів. Інші пакети допомоги перебувають на розгляді.
 
"Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками. І я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, які ми загалом витрачатимемо як НАТО на нашу колективну оборону, цей великий зовнішньополітичний успіх президента Трампа на саміті НАТО в Гаазі у червні у сукупності створює тиск на рф, щоб вона поставилася до цього всерйоз і припинила свої дії", - зазначив генсек.
 
Рютте також звернув увагу, що росія зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки Радянський Союз втратив за 10 років в Афганістані.
 
"Можете собі уявити? 10 років в Афганістані - це стільки ж, скільки тепер за один місяць в Україні. Це стає божевіллям", - додав він.

 

генсек НАТОросія окупантивійна в Україні

