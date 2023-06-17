Столтенберга просять залишитися генсеком НАТО ще на рік – Reuter

Країни-учасниці НАТО закликають Єнса Столтенберга залишитися на посаді генерального секретаря ще на один рік.

Про це повідомляє Reuters.

Країни НАТО все ще намагаються досягти консенсусу щодо наступника Столтенберга, пише видання.

Джерело зазначає, що президент США Джо Байден високо оцінює низку можливих кандидатур на посаду очільника Альянсу, особливо прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Проте для США та інших союзників наразі немає повної згоди щодо кандидата на пост очільника Альянсу.

Перебування Столтенберга на посаді може виграти час для досягнення консенсусу, заявив співрозмовник.

Продовження терміну повноважень Столтенберга до 2024 року дозволить дочекатися появи нових кандидатів, адже у цей рік відбудуться вибори в ЄС.