Голлівуд критикує мита Трампа на іноземні фільми – WSJ

В кіноіндустрії кажуть, що це геть не те, про що вони просили.

У Голлівуді заявили, що хотіли, аби президент США Дональд Трамп повернув кіновиробництво до США, але не так, коментуючи його наказ про введення 100% мит на фільми, зняті в інших країнах та імпортовані до Сполучених Штатів.

Як пише The Wall Street Journal, актори та режисери хотіли податкових пільг, а не нові мита.

Актор та режисер Джон Войт днями зустрівся з президентом Трампом, щоб обговорити переміщення кіно- та телевізійних виробництв до інших країн. Він зазначив, що Голлівуд прагне федеральних податкових пільг, щоб конкурувати з країнами, які пропонують щедрі субсидії на виробництво кіно.

Керівники кіноіндустрії уже висловили збентеження щодо того, як новий податок Трампа може застосовуватися до інтелектуальної власності, яка не має конкретної грошової оцінки. Вони заявили, що побоюються, що відповідні тарифи можуть зашкодити їхньому бізнесу за кордоном, де високобюджетні фільми часто отримують більшу частину своїх касових зборів. Після заяви Трампа акції Disney, Netflix та інших медіакомпаній і мереж кінотеатрів США впали.

В інтерв'ю в понеділок Войт заявив, що оголошення про тарифи є «можливо, початком змін, які будуть ефективними», і натякнув, що Трампа може мати ширший план.

"Нам треба ще трохи почекати", – сказав він.

Багато хто в Голлівуді хотів би, щоб федеральний уряд пропонував податкові пільги, які зробили б США більш конкурентоспроможними порівняно з країнами-конкурентами.

Профспілка Міжнародного альянсу театральних працівників, яка представляє більшість закулісних ремісників Голлівуду, у понеділок звернулася до адміністрації Трампа із проханням запровадити федеральну програму податкових стимулів для кіновиробництва.

Оператори, візажисти та інші члени знімальних груп роками стикались із скороченням можливостей працевлаштування в США, оскільки інші країни пропонують щедрі податкові пільги та мають нижчу вартість робочої сили, що мотивує студії створювати фільми та телешоу саме там.

За словами людей, які працювали на студіях, більшість високобюджетних голлівудських фільмів зараз знімаються за кордоном, щоб скористатися податковими пільгами.

Так, найкасовіший фільм цього року, "Фільм про Minecraft", знімали в Канаді. Наступне продовження «Місії нездійсненної», присвяченого Дню пам'яті, повністю знімали у Великій Британії та інших зарубіжних країнах.

За словами людей, знайомих з цим питанням, Войт обговорював з Трампом розробку федеральної політики, яка б надала кінокомпаніям податкові пільги для ведення більшої частини свого бізнесу в США.

Трампу запропонували повернути постановки до Голлівуду за допомогою таких заходів, як федеральні податкові пільги та субсидії на інфраструктуру. Радники за участі Войта заявили, що тарифи слід використовувати лише «за певних обмежених обставин», згідно із заявою, опублікованою в понеділок.

Видання зазначає, що впродовж більшої частини 20-го століття американські фільми знімалися переважно в Лос-Анджелесі, де досі базуються столітні студії та нові стрімінгові компанії. Однак протягом останніх кількох десятиліть щедрі податкові пільги мотивували кіно- та телекомпанії знімати там, де витрати найнижчі.

Такі країни, як Велика Британія та Канада, по суті субсидують кожен долар, витрачений там на найм акторів та знімальних груп, оренду сцен та роботу з візуальними ефектами. Зростаюча кількість фільмів також знімається в таких регіонах, як Східна Європа, з нижчими витратами на персонал.

За даними дослідницької фірми ProdPro, загальна сума коштів, витрачених минулого року на кіно- та телевізійне виробництво в США з бюджетами понад 40 мільйонів доларів, зменшилася на 26% порівняно з двома роками раніше. За цей період вона зросла у Великій Британії та Канаді, хоча жоден з цих ринків ще не наздогнав США.