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ПОЛІТИКА

Трамп хоче ввести 100% мита на іноземні фільми в США

05 травня 2025, 09:08
Трамп хоче ввести 100% мита на іноземні фільми в США
Фото: УНН
Своє рішення він аргументував тим, що кіноіндустрія США помирає "дуже швидкою смертю".

Президент США Дональд Трамп заявив, що країна введе 100% мита на фільми, які створюють інші країни та експортують у США.


Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я уповноважую Міністерство торгівлі та Торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які фільми, що імпортуються до нашої країни та вироблені в іноземних країнах", — написав американський президент.

Своє рішення він аргументував тим, що кіноіндустрія США помирає "дуже швидкою смертю" — нібито інші країни пропонують стимули, щоб відвернути американських кінематографістів та студії від Сполучених Штатів. Через це, за словами Трампа, Голлівуд та багато інших регіонів США "зазнають руйнувань".

"Це узгоджені зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, крім усього іншого, ще й меседжі та пропаганда", — резюмував Трамп.

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить митана товари з інших країн. Трамп заявив, що протягом "десятиліть" США знижували торговельні барʼєри для інших країн, тоді як ці країни "встановлювали величезні тарифи на нашу продукцію". До списку країн, на чиї товари вводяться мита, увійшов і Китай. 

Загальний розмір мит на імпорт китайських товарів до США після вчорашнього рішення американського президента Дональда Трампа становить 145%.

Дональд Трампмитакіно

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