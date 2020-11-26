"Голос" ініціює відставку Тарану з посади міністра оборони

Партія "Голос" виступила з вимогою до президента України Володимира Зеленського відправити у відставку міністра оборони Андрія Тарана.

"Партія "Голос" вимагає від президента України внести до Верховної Ради подання на звільнення Андрія Тарана, який не впорався з обов'язками міністра оборони країни у стані війни", - повідомляє сайт політичної сили в четвер, пише "Інтерфакс-Україна"

У "Голосі" зазначають, що Таран несе персональну відповідальність за фактичний зрив низки оборонних контрактів і ймовірний зрив державного оборонного замовлення 2021 року (ДОЗ - ІФ) 2021 року. "До фактичного зриву державного оборонного замовлення призвели дії та бездіяльність багатьох державних органів, але ключові винуватці того, що система безпеки та оборони України не є ефективною, - це Міністерство оборони та його очільник", - зазначив глава парламентської фракції "Голос" Сергій Рахманін.

За його словами, йдеться не лише про неналежне виконання контрактів у рамках ДОЗ, а і про фактичне згортання реформ у Збройних силах України та гальмування критичних законодавчих ініціатив.

"Створені раніше спільні робочі групи Міноборони та комітетів Верховної Ради фактично не збираються і не розробляють необхідні законодавчі акти. Тим часом ухвалений закон про оборонні закупівлі не працює без прийняття кількадесят підзаконних актів. Досі залишаються не розв’язаними проблеми належного постачання продовольства, речового забезпечення та паливно-мастильних матеріалів. І це не можна виправдати ситуацією з COVID-19", - вважає лідер фракції.

На думку народного депутата, міністр оборони Таран не впорався зі своїми обов'язками. "Людина, яка є автором дуже дивного наказу про депреміювання військовослужбовців за вогонь у відповідь в зоні проведення Операції об'єднаних сил. І ця людина, на наш погляд, має залишити крісло очільника Міністерства оборони України. Країна у стані війни, - яка, на жаль, триватиме ще не один день, - не може мати такого міністра оборони", - наголосив Рахманін.

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