ОБСЄ заявляє про 10 тисяч порушень "тиші" на Донбасі за два тижні

Уточнюється, що Місія продовжувала здійснювати моніторинг ситуації з безпекою на трьох ділянках розведення сил і засобів, при цьому відзначивши спокійну обстановку на ділянці в районі Станиці Луганської і чергові порушення режиму припинення вогню на ділянці в районі Петровського

В СММ ОБСЄ констатують, що за період 4-17 травня зафіксовано близько 10500 порушень режиму припинення вогню, включаючи приблизно 2000 вибухів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 18 травня, розміщеному на сайті організації 25 травня, пише "Укрінформ".

"За період 4-17 травня СММ зафіксувала близько 10500 порушень режиму припинення вогню, включаючи приблизно 2000 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий звітний період було зафіксовано приблизно 9800 порушень і 2750 вибухів відповідно", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Місія продовжувала здійснювати моніторинг ситуації з безпекою на трьох ділянках розведення сил і засобів, при цьому відзначивши спокійну обстановку на ділянці в районі Станиці Луганської і чергові порушення режиму припинення вогню на ділянці в районі Петровського. Водночас на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського було зафіксовано присутність людей, констатують в СММ ОБСЄ.

"СММ підтвердила повідомлення про 9 жертв серед цивільного населення (всі поранені), в тому числі про п'ятьох дітей. Відповідно, з початку 2020 року кількість жертв становить 44 людини: 6 жертв і 38 поранених", - уточнюється у звіті.

Наголошується, що СММ ОБСЄ продовжила фіксувати міни і вцілілі боєприпаси по обидва боки від лінії зіткнення, включаючи 865 протитанкових мін поблизу Старомихайлівки і щонайменше 50 протитанкових мін біля Лебединського.

Повідомляється, що, як і раніше, СММ ОБСЄ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення можливості проведення ремонту, облаштування та технічного обслуговування цивільних об'єктів життєзабезпечення. До списку таких проектів, зокрема, входять ремонтно-відновлювальні роботи на ділянці Південнодонбаського водопроводу в районі Василівки, який постачає воду 1,2 млн мирних жителів по обидва боки лінії зіткнення.

У Місії повідомили, зокрема, що 15 травня на відстані близько 20 метрів від патруля Місії прогриміли вибухи, коли спостерігачі здійснювали там моніторинг дотримання локального режиму тиші і управляли заявленим польотом безпілотного літального апарату (БПЛА) в районі Березівського.

"Члени збройних формувань продовжували забороняти Місії проїзд/прохід на блокпостах офіційними дорожніми коридорами в Донецькій і Луганській областях. Загалом свобода пересування СММ на місцях обмежувалася 38 разів - всі ці випадки, за винятком одного, відбулися в не підконтрольних уряду районах. Зокрема, 8 травня озброєні члени збройних формувань зупинили патруль Місії і протягом практично 3 годин не відпускали спостерігачів", - уточнюється в звіті.

Також повідомляється, що БПЛА СММ ОБСЄ зазнавали впливу перешкод сигналу по обидва боки від лінії зіткнення в 30 випадках, а також потрапляли під обстріли зі стрілецької зброї 6 разів (всі, за винятком одного, в не підконтрольних уряду районах).

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