В ОБСЄ засудили повітряні атаки росії по Україні

росіяни 2 січня запустили по Україні 99 ракети різних типів. Вони атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти.

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Мальти Ян Борг та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід засудили повітряні атаки рф по Україні.

Про це йдеться в їхній спільній заяві.

"Разом ми найрішучішим чином засуджуємо ці атаки та закликаємо до негайного припинення нещадного насильства, яке не робить нічого, окрім як поширює замкнене коло біди й страждань. Ми закликаємо негайно припинити цю війну", – наголосили вони.

Борг та Шмід зазначили, що новий рік розпочався "так само гнітюче, як закінчився попередній", адже смерть і руйнування забрали життя цивільних осіб та зруйнували життєво важливу інфраструктуру.

"Щодня жертвами цього жахливого конфлікту стають цивільні особи. Вони ніколи не повинні ставати жертвами смертоносних атак дронів та ракет", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що зранку 2 січня росія масовано атакувала ракетами Україну. У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.