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Україна подає до Морського трибуналу ООН докази проти Росії

Україна наполягає, що справа є терміновою
"Сьогодні ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд міжнародного трибуналу… Факти, зображення, докази і юридична позиція - все тут системно викладено", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.
Україна подає до Морського трибуналу ООН докази проти Росії Фото: прес-служба МЗС

Україна підготувала для Міжнародного трибуналу ООН меморандум, пояснення із доказовими матеріалами, у процесі проти РФ за Конвенцією ООН з морського права. 

Як повідомляє "Європейська правда", меморандум 22 травня під час онлайн-брифінгу підписав заступник глави МЗС Євген Єнін, агент України у міжнародних справах проти Росії. 

Справа стосується захоплення українських моряків і трьох українських суден Росією у Керченській протоці в листопаді 2019 року. Меморандум та супровідні матеріали будуть передані в оцифрованому вигляді. 

"Сьогодні ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд міжнародного трибуналу… Факти, зображення, докази і юридична позиція - все тут системно викладено", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. 

"Ми не прагнемо помсти, ми прагнемо справедливості. І ми цієї справедливості будемо добиватися усіма доступними для нас засобами... Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців наших моряків і протягом 11 місяців наших кораблів", - підкреслив міністр.

Як стало відомо "Європейській правді" від власних джерел, остаточне рішення у справі очікується приблизно за два роки. "Рішення ми чекаємо орієнтовно у 2022 році", - зазначило джерело.

Перші слухання у "морській справі" розпочалися у листопаді минулого року. Україна наполягає, що справа є терміновою.

Зазначимо, що новим агентом України у справах проти РФ став заступник глави МЗС Євген Єнін, який замінив Олену Зеркаль. 

Міжнародна юридична команда, яка веде процес, залишилася незмінною, її кістяк формують найняті консультанти, представники  юридичної компанії "Covington & Burling", з якими МЗС продовжив контракт.

Україна вимагає від РФ також виплати фінансової компенсації, сума якої не розголошується. Йдеться про декілька мільйонів, які діляться співмірними частинами на компенсації держави як власникові затриманих кораблів і морякам.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу"  та 24 членів їхніх екіпажів.

7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

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22 05 2020 11:02
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