Україна ідентифікувала понад 18 000 іноземців зі 128 країн і територій, які воювали або зараз воюють за росію в Україні – це число не включає тисячі північнокорейських солдатів.

Фактична кількість іноземців, які воюють за росію, ймовірно, набагато вища. За даними штабу, майже 200 іноземців з 37 країн були захоплені в полон під час участі у бойових діях на боці росії та наразі утримуються Україною як військовополонені.

"Їхні розповіді малюють тривожну картину обману, підкупу та шантажу, які, за їхніми словами, використовує москва, щоб заманити іноземців вступити до її армії", – зазначає CNN.

Оскільки росія досі має труднощі із мобілізацією власних громадян для участі у війні, вона активніше залучає іноземців для посилення своїх збройних сил. Зростання кількості іноземців, зафіксованих у боях проти України, нещодавно спонукало кілька країн звернутися з різкими закликами до росії припинити вербування їхніх громадян.

Раніше у листопаді президент Кенії Вільям Руто заявив, що його уряд стурбований, що "кількох молодих кенійців незаконно завербували для участі у війні". Того ж дня уряд Південної Африки повідомив, що розслідуватиме, як 17 її громадян опинилися на війні. Чоловіки надіслали сигнали лиха про допомогу щодо повернення додому з українського Донбасу. Наступного дня речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив, що 44 громадянина країни воюють за росію, додавши, що уряд Індії "знову звернувся до російської влади із цим питанням, щоб якомога швидше звільнити їх, а також припинити цю практику".

Українська розвідка повідомила CNN, що кількість іноземців, виявлених на передовій в Україні, зростає з року в рік з початку повномасштабного вторгнення росії на початку 2022-го, але цьогоріч вона значно зросла. За даними Києва, кількість іноземців, яких взяли в полон українські війська за перші дев'ять місяців цього року, вдвічі перевищила показник за весь минулий рік, який, за його даними, уп'ятеро перевищив показник 2023 року.