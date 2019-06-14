"Голос" подав документи у ЦВК

"Ми нарешті зустрілися із Центральною виборчою комісією і офіційно подали документи для участі у парламентських виборах!"

Партія "Голос" офіційно подала подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у парламентських виборах.

"Ми нарешті зустрілися із Центральною виборчою комісією і офіційно подали документи для участі у парламентських виборах!", - повідомляє прес-служба у Facebook.

Заступник голови партії Ярослав Юрчишин зазначив, що середній вік виборчого списку "Голосу" - 37,5 років

"Це зрілість і енергійність водночас. Наймолодшому учаснику списку - 24 роки, найстаршому - 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики - 100% списку", - сказав він.

Нагадаємо, що партія "Голос" Святослава Вакарчука розраховує на 50-60 місць у новому складі Верховної Ради.