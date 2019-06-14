ПОЛІТИКА НОВИНИПартія "Голос" офіційно подала подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у парламентських виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Голос" подав документи у ЦВК
"Ми нарешті зустрілися із Центральною виборчою комісією і офіційно подали документи для участі у парламентських виборах!"
Фото:Facebook
"Ми нарешті зустрілися із Центральною виборчою комісією і офіційно подали документи для участі у парламентських виборах!", - повідомляє прес-служба у Facebook.
Заступник голови партії Ярослав Юрчишин зазначив, що середній вік виборчого списку "Голосу" - 37,5 років
"Це зрілість і енергійність водночас. Наймолодшому учаснику списку - 24 роки, найстаршому - 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики - 100% списку", - сказав він.
Нагадаємо, що партія "Голос" Святослава Вакарчука розраховує на 50-60 місць у новому складі Верховної Ради.
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14 06 2019 17:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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