Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Голос" подав документи у ЦВК

"Ми нарешті зустрілися із Центральною виборчою комісією і офіційно подали документи для участі у парламентських виборах!"
Партія "Голос" офіційно подала подала документи до Центральної виборчої комісії для участі у парламентських виборах.
"Голос" подав документи у ЦВК Фото:Facebook

"Ми нарешті зустрілися із Центральною виборчою комісією і офіційно подали документи для участі у парламентських виборах!", - повідомляє прес-служба у Facebook.

Заступник голови партії Ярослав Юрчишин зазначив, що середній вік виборчого списку "Голосу" - 37,5 років

"Це зрілість і енергійність водночас. Наймолодшому учаснику списку - 24 роки, найстаршому - 75. Вищу освіту мають 99% людей. Нові політики - 100% списку", - сказав він.

Нагадаємо, що партія "Голос" Святослава Вакарчука розраховує на 50-60 місць у новому складі Верховної Ради.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2019 17:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.