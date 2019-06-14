Партія Вакарчука розраховує на 50-60 місць у Раді

Партія "Голос" Святослава Вакарчука розраховує на 50-60 місць у новому складі Верховної Ради.

"За даними соціології ми бачимо, що можемо набрати 20%. Якщо ми беремо наші п'ять-шість відсотків, згідно з останньою соціологією, то є потенціал зростання ще на п'ятнадцять відсотків - до 20-21%, для цього ми будемо активно проводити агітаційну кампанію і підемо "в поля" до людей, будемо доносити їм свої ідеї", - розповіла голова штабу "Голосу" Юлія Клименко в інтерв'ю "РБК-Україна".

На її думку, за списком "Голос" здатний провести близько 45 осіб, ще декілька людей повинні пройти по мажоритарці. "Тобто орієнтовно в результаті це може бути 50-60 осіб", - сказала Клименко.

Вона додала, що електорат "Голосу" - це люди, які вимушено голосували за інші політичні сили через відсутність вибору.

"В основному ми забираємо голоси в Порошенка, Зеленського, Гриценка, думаю, трохи в "Самопомочі". Я днями бачила представників "Батьківщини" на економічній конференції, вони розповіли, що ми також трохи "під'їдаємо" їхній молодший електорат", - сказала Клименко.

Зазначимо, "Голос" - одна з п'яти партій, які долають прохідний 5% бар'єр у Верховну Раду. Останні соцопитування дають їй близько 6% голосів.