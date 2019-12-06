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Прохідний бар'єр на виборах парламенту долають п'ять партій, - "Рейтинг"

Чільну п'ятірку підтверджує уже друге соцопитування
Серед громадян України 69% висловлюють однозначну готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року.
Прохідний бар Фото: rada.gov.ua

При цьому лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями, йдеться в опитуванні групи "Рейтинг".

Також прохідний бар'єр долають "Опозиційна платформа – За життя", за яку планують голосувати 10,4%, "Європейська Солідарність" (колишня БПП) із 7,9% підтримки, "Батьківщина", яку готові підтримати 7,5%, та партія "Голос" Вакарчука з 6,4%.

Водночас, партію "Сила і честь" готові підтримати 4,3%, Радикальну партію – 2,5%, партію "Громадянська позиція" – 2,4%, а рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Також ще 10,6% виборців можуть проголосувати за партію "Слуга народу" якщо партія, яку вони підтримують зараз, не буде брати участі у виборах (так званий "другий вибір"); 7,8% - можуть підтримати партію "Батьківщина"; 6,7% - партію "Голос"; 6,6% - партію "Опозиційна платформа – За життя"; 5,7% - партію "Сила і честь"; 3,9% - партію "Громадянська позиція"; 3,1% - партію "Європейська солідарність".

Опитування проводилось 6-9 червня 2019 серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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12 06 2019 17:08
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