Голова ДФС написав заяву про звільнення на вимогу Зеленського: "Тримаю слово офіцера"
"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України", – прокоментував Власов у відео на сторінці у Facebook.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про звільнення.
Причиною цього стало невиконання Власовим прохання Зеленського про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України.
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