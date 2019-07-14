Голова ДФС написав заяву про звільнення на вимогу Зеленського: "Тримаю слово офіцера" Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов оприлюднив світлину заяви про звільнення

У підписі він звернувся до президента Володимира Зеленського, зазначивши, що звільняється з поваги до нього.

Олександр Власов. Фото: Цензор.НЕТ

"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України", – прокоментував Власов у відео на сторінці у Facebook. Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання Власовим прохання Зеленського про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України. Читайте також: Екскурсію за мотивами серіалу "Чорнобиль" запустять у Києві

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