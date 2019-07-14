Екскурсію за мотивами серіалу "Чорнобиль" запустять у Києві
Тараненко додав, що вся інформація про екскурсію з’явиться на наступному тижні, ідеться в "Громадське".
Учасники екскурсії вирушатимуть на радянському ретроавтобусі з Хрещатика до першого об’єкту — музею Чорнобиля.
Починається тематична подорож зі слів гіда: "Увага, Увага! У зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції в місті Прип'яті складається несприятлива радіаційна обстановка".
Фото: Антон Тараненко/Facebook
Групі туристів розповідатимуть про перші дні після аварії та покажуть, яким шляхом їхали автобуси до Прип’яті та з неї.
Фото: Антон Тараненко/Facebook
Після музею автобус вирушить до цента міста на Першотравневу демонстрацію.
Вартість екскурсії стартує від 30 євро, триватиме вона 4 години, перша половина якої автобусна, друга – пішохідна. Екскурсія буде доступною українською, російською, англійською та німецькою мовами.
Нагадаємо, Чорнобильська атомна електростанція оголосила переможця конкурсу на ескіз муралу, який намалюють на східній стіні машинного залу ЧАЕС.
Переміг ескіз Валерія Коршунова "Погляд у майбутнє".
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