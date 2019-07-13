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Нардеп, проти якого хотіли відкрити справу в Італії, повернувся в Україну

"Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну"
Народний депутат Богдан Матківський, щодо якого суд італійського міста Павія у справі Віталія Марківа просив прокуратуру відкрити кримінальну справу, повернувся в Україну.
Нардеп, проти якого хотіли відкрити справу в Італії, повернувся в Україну Богдан Матківський. Фото: niknews.mk.ua

"Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну", - повідомив посол України в Італії Євген Перелигін у Facebook в суботу.

"Нам довелося перебрати багато варіантів, де "переходити кордон", але врешті-решт у супроводі консулів на світанку наш захисник, а нині народний депутат, пройшов всі формальності в аеропорту Бергамо і вилетів до Києва", - зазначив він.

Перелигін пояснив, що суд міста Павія, який у п'ятницю засудив Марківа до 24 років ув'язнення нібито за причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, направив до римської прокуратури подання щодо відкриття справи проти безпосереднього керівника Марківа під час подій біля гори Карачун у 2014 р. Матківського за співучасть у вбивстві.

Нагадаємо, що проти Матківського хотіли відкрити справу за співучасть у вбивстві італійського фотографа Андреа Роккелл

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13 07 2019 21:52
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