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Проти депутата Матківського, екс-керівника Марківа на Донбасі, в Італії хочуть відкрити справу

Сум італійського міста Павія вирішив направити до римської прокуратури подання прокурора суду щодо відкриття справи проти народного депутата України Богдана Матківського
Маківський був безпосереднім керівником нацгвардійця Віталія Марківа під час подій біля гори Карачун на Донбасі у 2014 році.
Проти депутата Матківського, екс-керівника Марківа на Донбасі, в Італії хочуть відкрити справу Богдан Матківський. Фото: niknews.mk.ua

Справу проти Матківського хочуть відкрити за співучасть у вбивстві італійського фотографа Андреа Роккеллі, йдеться в "Громадське".

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

"Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь-яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну", — написав дипломат у Facebook. 

Він додав, що довелося перебрати багато варіантів де "переходити кордон", але врешті-решт у супроводі консулів на світанку Матківський пройшов всі формальності в аеропорту Бергамо і вилетів до Києва.

Раніше біля посольства Італії в Києві проходить акція з вимогою звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого італійським судом до 24 років в'язниці.

Нагадаємо, що суд італійського міста Павіа 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства в 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що Україна оскаржуватиме рішення павійського суду у справі нацгвардійця Марківа після отримання мотиваційної частини.

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну нацгвардійця Марківа.

 

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13 07 2019 14:57
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