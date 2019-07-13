Проти депутата Матківського, екс-керівника Марківа на Донбасі, в Італії хочуть відкрити справу
Справу проти Матківського хочуть відкрити за співучасть у вбивстві італійського фотографа Андреа Роккеллі, йдеться в "Громадське".
Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.
"Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь-яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну", — написав дипломат у Facebook.
Він додав, що довелося перебрати багато варіантів де "переходити кордон", але врешті-решт у супроводі консулів на світанку Матківський пройшов всі формальності в аеропорту Бергамо і вилетів до Києва.
Раніше біля посольства Італії в Києві проходить акція з вимогою звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого італійським судом до 24 років в'язниці.
Нагадаємо, що суд італійського міста Павіа 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства в 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.
Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що Україна оскаржуватиме рішення павійського суду у справі нацгвардійця Марківа після отримання мотиваційної частини.
Президент Володимир Зеленський доручив керівництву МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну нацгвардійця Марківа.
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