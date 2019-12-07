Біля посольства Італії в Києві проходить акція на підтримку нацгвардійця Марківа, - ФОТО
В акції біля будівлі посольства на вул. Ярославів Вал беруть участь кілька сотень людей, їх кількість збільшується, повідомляє кореспондент LB.ua.
Фото: lb.ua
Учасники акції принесли під посольство Італії порожні коробки з-під піци і банер FreeMarkiv.
Активісти скандують: "Свободу Віталію Марківу!"
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Нагадаємо, що суд італійського міста Павіа 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства в 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.
Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що Україна оскаржуватиме рішення павійського суду у справі нацгвардійця Марківа після отримання мотиваційної частини.
Президент Володимир Зеленський доручив керівництву МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну нацгвардійця Марківа.
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