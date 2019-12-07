Біля посольства Італії в Києві проходить акція на підтримку нацгвардійця Марківа, - ФОТО

Біля посольства Італії в Києві проходить акція з вимогою звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого італійським судом до 24 років в'язниці.

В акції біля будівлі посольства на вул. Ярославів Вал беруть участь кілька сотень людей, їх кількість збільшується, повідомляє кореспондент LB.ua.



Фото: lb.ua

Учасники акції принесли під посольство Італії порожні коробки з-під піци і банер FreeMarkiv.

Активісти скандують: "Свободу Віталію Марківу!"



Фото: lb.ua





Фото: lb.ua

Нагадаємо, що суд італійського міста Павіа 12 липня засудив до 24 років позбавлення волі Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до вбивства в 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі.

Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що Україна оскаржуватиме рішення павійського суду у справі нацгвардійця Марківа після отримання мотиваційної частини.

Президент Володимир Зеленський доручив керівництву МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну нацгвардійця Марківа.