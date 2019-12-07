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Президент доручив МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням Марківа в Україну

"Доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з нашим ветераном"
Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ терміново зайнятися питанням повернення на Батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років ув'язнення за нібито причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.
Президент доручив МЗС і ГПУ терміново зайнятися поверненням Марківа в Україну Фото: RFE/RL

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою та незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з нашим ветераном", – заявив Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави.

Нагадаємо, що італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Віталій Марків, який має громадянство України та Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Міністр заявив, що це рішення буде оскаржене.

 

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12 07 2019 21:23
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