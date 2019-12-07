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Рішення суду Італії щодо нацгвардійця Марківа оскаржать, - Аваков

"24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене"
Рішення італійського суду, який засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, оскаржать.
Рішення суду Італії щодо нацгвардійця Марківа оскаржать, - Аваков Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі", - заявив Аваков, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що нацгвардійця Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення.

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12 07 2019 17:43
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