ПОЛІТИКА НОВИНИРішення італійського суду, який засудив до 24 років ув’язнення українського нацгвардійця Віталія Марківа, оскаржать.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рішення суду Італії щодо нацгвардійця Марківа оскаржать, - Аваков
"24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене"
Арсен Аваков. Фото: lb.ua
"24 роки Віталію Марківу - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні у загибелі репортера Рокеллі", - заявив Аваков, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що нацгвардійця Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення.
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12 07 2019 17:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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