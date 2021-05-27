Голова Донецької ОДА планує добитися будівництва аеропорту в області

"Ми будуватимемо, ми змінимо ці умови, ми приймемо ці ризики, але це буде", - сказав Кириленко

За словами Кириленка, області категорично не вистачає аеропорту, оскільки найближчі розташовані або в Харкові, або в Запоріжжі.

Голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Павло Кириленко заявив, що доб'ється будівництва аеропорту в області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Маріуполь розташований від лінії фронту за 25 км, і це місто, що розвивається. Краматорськ - населення було 100 тис. жителів, зараз - 200 тис., розташований на відстані 40-45 км від лінії фронту. За нормативами (аеропорт - ІФ) будувати не можна ні там, ні там... Але це не означає, що ми не будуватимемо. Ми будуватимемо, ми змінимо ці умови, ми приймемо ці ризики, але це буде", - сказав він під час форуму UkraineInvest Talks: Dnipro в четвер у Дніпрі.

За словами Кириленка, області категорично не вистачає аеропорту, оскільки найближчі розташовані або в Харкові, або в Запоріжжі.

Як повідомлялося, в лютому поточного року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує побудувати новий аеропорт на Донбасі.

За його словами, для будівництва нового аеропорту буде визначено місце між Луганською та Донецькою областями, і вже цього року планується розпочати проектування "нового серйозного аеропорту" для цих двох областей.

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