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Голова ДСНС заявив про критичну ситуацію з пожежами в Україні

Щодня фіксують до 600 пожеж
Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що в Україні спостерігають критичну ситуацію з пожежами в природних екосистемах.
Голова ДСНС заявив про критичну ситуацію з пожежами в Україні Фото: Николай Чечеткин

На сьогодні по всій країні щодня фіксують до 600 пожеж, хоча пожежонебезпечний період ще не настав.

"За три місяці кількість пожеж перевищила 13 тисяч, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, а їхня площа зросла майже в 21 раз і становить 14 тисяч гектарів. Найбільшу кількість пожеж зафіксовано в Київській, Івано-Франківській, Одеській і Дніпропетровській областях. Особливо тривожно, що під час спалювання сухої рослинності загинули 16 осіб", - зазначив Чечоткін, повідомляє РБК-Україна.

Він також додав, що негативні тенденції посилюються і в Чорнобильській зоні відчуження, де з початку року сталося 26 пожеж з охопленням великої радіоактивно забрудненої території.

Нагадаємо, що у Рівненській області через великі пожежі на полях 24 березня довелося тимчасово обмежити проїзд двома автомобільними дорогами.

 

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10 04 2019 13:58
ТЕГИ: пожежа, ДСНС
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