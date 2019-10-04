Голова ДСНС заявив про критичну ситуацію з пожежами в Україні
На сьогодні по всій країні щодня фіксують до 600 пожеж, хоча пожежонебезпечний період ще не настав.
"За три місяці кількість пожеж перевищила 13 тисяч, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, а їхня площа зросла майже в 21 раз і становить 14 тисяч гектарів. Найбільшу кількість пожеж зафіксовано в Київській, Івано-Франківській, Одеській і Дніпропетровській областях. Особливо тривожно, що під час спалювання сухої рослинності загинули 16 осіб", - зазначив Чечоткін, повідомляє РБК-Україна.
Він також додав, що негативні тенденції посилюються і в Чорнобильській зоні відчуження, де з початку року сталося 26 пожеж з охопленням великої радіоактивно забрудненої території.
Нагадаємо, що у Рівненській області через великі пожежі на полях 24 березня довелося тимчасово обмежити проїзд двома автомобільними дорогами.
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