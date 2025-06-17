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ПОЛІТИКА

Голова євродипломатії закликає до посилення тиску на росію через нові удари

17 червня 2025, 18:16
Голова євродипломатії закликає до посилення тиску на росію через нові удари
Каллас Естонія
Коментуючи нічний обстріл росії, Каллас назвала атаку "одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни".

російська федерація (рф) продовжує війну й "непохитна" у своїх атаках проти України. Захід повинен продовжувати тиснути на країну-терориста. 

Про це заявила висока представниця Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас, повідомляє The Guardian.

Коментуючи нічний обстріл росії, Каллас назвала атаку "одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни". 

"росія залишається невблаганною у своїх атаках, націлених на цивільне населення, і продовжує війну. Це ще один знак того, що росія просто не зацікавлена в мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск", - заявила Каллас.

У тому ж числі Каллас підтримала зниження верхньої межі ціни на російську нафту й виступила проти того, щоб росія виступала посередником у будь-якому конфлікті.

"Поки ми бачимо такі дії, вона не є посередником, якого можна реально розглядати", - пояснила Каллас.

У ніч на 17 червня росія здійснила масштабну ракетну атаку на територію України. Найбільше постраждали Київ та Одеса.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів дев’ятиповерхового будинку у Соломʼянському районі деблокували тіло ще одного загиблого — кількість жертв зросла до 14. Також відомо про 117 постраждалих. Роботи на місцях атаки тривають.

війнаатакаКая Калласросія загроза

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