Голова комітету американського Конгресу звинувачує адміністрацію Байдена у зловживанні ресурсами через візит Зеленського

Республіканці звинувачують адміністрацію Байдена у сприянні потенційному втручанню в президентські вибори.

Голова Наглядового комітету Палати представників Конгресу США республіканець Джеймс Комер у середу, 25 вересня, розпочав розслідування щодо нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії.

Про це повідомляється на сайті комітету.

Комер, зокрема, направив листи главі Пентагону Ллойду Остіну, генеральному прокурору Мерріку Гарланду та юрисконсульту Білого дому Едварду Сіскелу, звинувативши адміністрацію президента Джо Байдена й віцепрезидента Камали Гарріс у тому, що вона сприяла потенційному втручанню у президентські вибори 2024 року. Комер намагався протиставити цю ситуацію першому процесу імпічменту проти колишнього президента Дональда Трампа.

Голова комітету стверджує, що поїздка була організована з метою агітації за Гарріс, яка балотується в президенти. Крім того, він заявив, що поїздку було здійснено з використанням ресурсів платників податків.

"У 2019 році підконтрольна демократам Палата представників оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за зловживання владою на підставі теорії, що він намагався використати іноземного лідера - президента України Володимира Зеленського - на користь своєї президентської кампанії 2020 року, попри відсутність будь-яких доказів неправомірних дій з боку президента Трампа", - йдеться у заяві.

"Адміністрація Байдена-Гарріс нещодавно літала з тим самим іноземним лідером - президентом України Володимиром Зеленським - рейсом, профінансованим американськими платниками податків, до Пенсильванії, штату, який є полем битви на майбутніх президентських виборах 2024 року і який називають найскладнішим полем битви для перемоги віцепрезидентки Камали Гарріс. Комітет прагне визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати іноземного лідера на користь президентської кампанії віцепрезидента Гарріс, і якщо так, то чи обов'язково було зловживання владою", - написав Комер.

Також у заяві стверджується, що адміністрація Байдена-Гарріс використала для рейсу Зеленського до Пенсильванії літак Військово-повітряних сил США.

Маршрут Зеленського включав зупинку в Пенсильванії для зустрічі з губернатором-демократом Джошем Шапіро.

Також у повідомленні згадується інтерв'ю Зеленського виданню The New Yorker, в якому він зробив кілька критичних зауважень щодо Трампа та його напарника Джей Ді Венса.

"Така риторика іноземного лідера, яка пролунала напередодні візиту, що фінансується американськими платниками податків, щодо політичного опонента нинішньої адміністрації, викликає серйозне занепокоєння. Комітет розслідує будь-яку координацію або комунікацію між адміністрацією Байдена-Гарріс, офісом губернатора Пенсильванії та президентом Зеленським щодо використання або вимагання використання державної власності з метою отримання політичної вигоди для президентської кампанії віцепрезидента Гарріс", - заявив Комер.

Комітет попросив адміністрацію Байдена надати відповідні документи, зокрема, інформацію та комунікацію, як внутрішню, так і зовнішню, про візит Зеленського до Штатів у вересні 2024 року.

Розслідування розпочалося наступного дня після того, як лідери контрольованих республіканцями комітетів Палати представників, які займаються питаннями національної безпеки, закликали адміністрацію Байдена опублікувати несекретну версію доповіді, присвяченої допомозі Україні.

Республіканці ще раніше розкритикували поїздку Зеленського до Пенсильванії. Спікер Палати представників Конгресу республіканець Майк Джонсон навіть закликав звільнити посла України в США Оксану Маркарову.