Голова КСУ розказав, навіщо до них приходив адвокат Зеленського
Голова КСУ наголосив, що зустріч із Богданом не була таємною і вони обговорювали статтю про незаконне збагачення, повідомляє "Радіо свобода".
"Я знаю пана Богдана більше 10 років. Він – відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі – вона не була таємною", - заявив Шевчук, пояснивши, що Богдан попросив про зустріч через приймальню.
"Ситуація, яка була після нашого рішення про незаконне збагачення – піднялася велика хвиля. Кандидату Зеленському поставили питання дипломати, що робити, яка позиція. Він з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон. Бо КСУ не виступав проти цієї статі Кримінального кодексу про незаконне збагачення... Це було роз’яснення", - стверджує голова КСУ.
Він також заявив, що з адвокатом Зеленського не обговорював закон про люстрацію.
"Про люстрацію ми не розмовляли. У нас ця справа (про люстрацію – ред.) слухається з 16 квітня 2015 року. Ми провели по цій справі порядку 20 засідань. Це дуже непросте рішення. Особливо після незаконного збагачення реакція нервова у суспільстві. Думаю, що найближчим часом знову повернемося до цього питання", - сказав Шевчук.
Нагадаємо, що судді Конституційного суду України запевняють, що з боку КСУ не буде жодних перешкод приведенню новообраного президента до присяги.
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