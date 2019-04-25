КСУ заявляє, що не зриватиме інавгурацію
"Приведення новообраного президента України до присяги є конституційним обов'язком голови Конституційного Суду України, який безумовно буде виконаний", - йдеться в заяві зборів судів КСУ, повідомляє "Українська правда".
Судді нагадали, що за ч. 2 ст. 104 Конституції приведення президента до присяги здійснює голова КСУ, але стаття не вказує конкретної особи, яка має виконати процедуру приведення президента до присяги, а лише визначає посадову особу, яка проводить цю процедуру.
"Будь-які маніпуляції голови Конституційного Суду України щодо виконання цього конституційного обов'язку э неприпустимими, як і створення ситуації, коли процедура приведення новообраного президента України до присяги буде унеможливлена або перенесена через відсутність голови Конституційного Суду України", - йдеться в заяві.
Судді наголошують, що відповідальність за виконання головою КСУ вказаного конституційного обов'язку також лежить на Конституційному Суді України, оскільки він обирає голову КСУ.
Сам Шевчук у коментарі "Українській правді" повідомив, що він утримався від голосування за дану заяву через фразу про "будь-які маніпуляції голови КСУ".
"У читача тоді складається враження, що я на свій розсуд можу відмовитися від приведення президента до присяги", - пояснив своє рішення голова КСУ.
Він додав, що "вибори президента були чесними і справедливими, масових фальсифікацій та порушень зафіксовано не було", а тому немає підстав, які б унеможливили інавгурацію.
"Відсутні підстави, які унеможливлюють складання новообраним президентом присяги, і голова КСУ виконає свій конституційний обов’язок, передбачений ст. 104 Конституції України. Ніякі маніпуляції і намагання зірвати вступ на посаду новообраного президента України не досягнуть своєї мети", - підсумував Шевчук.
Нагадаємо, що після перемоги у другому турі президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента та позбавитись кортежів.
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