Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

КСУ заявляє, що не зриватиме інавгурацію

Судді наголошують, що відповідальність за виконання головою КСУ вказаного конституційного обов'язку також лежить на Конституційному Суді України, оскільки він обирає голову КСУ
Судді Конституційного суду України запевняють, що з боку КСУ не буде жодних перешкод приведенню новообраного президента до присяги.
КСУ заявляє, що не зриватиме інавгурацію Володимир Зеленський

"Приведення новообраного президента України до присяги є конституційним обов'язком голови Конституційного Суду України, який безумовно буде виконаний", - йдеться в заяві зборів судів КСУ, повідомляє "Українська правда".

Судді нагадали, що за ч. 2 ст. 104 Конституції приведення президента до присяги здійснює голова КСУ, але стаття не вказує конкретної особи, яка має виконати процедуру приведення президента до присяги, а лише визначає посадову особу, яка проводить цю процедуру.

"Будь-які маніпуляції голови Конституційного Суду України щодо виконання цього конституційного обов'язку э неприпустимими, як і створення ситуації, коли процедура приведення новообраного президента України до присяги буде унеможливлена або перенесена через відсутність голови Конституційного Суду України", - йдеться в заяві.

Судді наголошують, що відповідальність за виконання головою КСУ вказаного конституційного обов'язку також лежить на Конституційному Суді України, оскільки він обирає голову КСУ.

Сам Шевчук у коментарі "Українській правді" повідомив, що він утримався від голосування за дану заяву через фразу про "будь-які маніпуляції голови КСУ".

"У читача тоді складається враження, що я на свій розсуд можу відмовитися від приведення президента до присяги", - пояснив своє рішення голова КСУ.

Він додав, що "вибори президента були чесними і справедливими, масових фальсифікацій та порушень зафіксовано не було", а тому немає підстав, які б унеможливили інавгурацію.

"Відсутні підстави, які унеможливлюють складання новообраним президентом присяги, і голова КСУ виконає свій конституційний обов’язок, передбачений ст. 104 Конституції України. Ніякі маніпуляції і намагання зірвати вступ на посаду новообраного президента України не досягнуть своєї мети", - підсумував Шевчук.

Нагадаємо, що після перемоги у другому турі президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента та позбавитись кортежів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2019 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.