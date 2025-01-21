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На інавгурацію Трампа було витрачено рекордні $250 млн

21 січня 2025, 10:56
На інавгурацію Трампа було витрачено рекордні $250 млн
Фото: Reuters
Кошти на присягу виділили такі корпорації як Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, Uber та інші.

Новий американський президент Дональд Трамп "відзначив" своє повернення до Білого дому рекордною сумою на інавгураційну кампанію у 250 млн доларів.

Про це повідомляє новинний телеканал ABC News, посилаючись на джерела. 

Сума включає в себе офіційний інавгураційний комітет Трампа-Венса та інші великі фонди Трампа, які організовували його інавгураційні заходи.

Головні технологічні пожертвування на інавгурацію включають по 1 млн доларів від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI і Uber.

Корпорація Meta зробила пожертвування на президентську інавгурацію вперше, а от Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески і на попередні інавгурації.

Також інавгураційний комітет Трампа отримав великі пожертвування від криптовалютної індустрії: 5 млн доларів від Ripple, 2 млн доларів від Robinhood і 1 млн доларів від Coinbase.

Історично зробили пожертвування і такі компанії як Bank of America і Boeing.

Усі зібрані кошти перевищили суму пожертвувань на першу інавгурацію Трампа в 2017 році, яка складала 107 млн доларів.

Інавгурація пройшла вчора, 20 січня, на якій Трамп склав присягу і став 47-м президентом США.

 

інавгураціяДональд Трамп

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