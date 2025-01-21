На інавгурацію Трампа було витрачено рекордні $250 млн
Новий американський президент Дональд Трамп "відзначив" своє повернення до Білого дому рекордною сумою на інавгураційну кампанію у 250 млн доларів.
Про це повідомляє новинний телеканал ABC News, посилаючись на джерела.
Сума включає в себе офіційний інавгураційний комітет Трампа-Венса та інші великі фонди Трампа, які організовували його інавгураційні заходи.
Головні технологічні пожертвування на інавгурацію включають по 1 млн доларів від Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI і Uber.
Корпорація Meta зробила пожертвування на президентську інавгурацію вперше, а от Apple, Amazon, Google і Microsoft робили внески і на попередні інавгурації.
Також інавгураційний комітет Трампа отримав великі пожертвування від криптовалютної індустрії: 5 млн доларів від Ripple, 2 млн доларів від Robinhood і 1 млн доларів від Coinbase.
Історично зробили пожертвування і такі компанії як Bank of America і Boeing.
Усі зібрані кошти перевищили суму пожертвувань на першу інавгурацію Трампа в 2017 році, яка складала 107 млн доларів.
Інавгурація пройшла вчора, 20 січня, на якій Трамп склав присягу і став 47-м президентом США.