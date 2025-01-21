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ПОЛІТИКА

Заява Трампа про перейменування Мексиканської затоки викликала сміх у Гілларі Клінтон

21 січня 2025, 18:18
Заява Трампа про перейменування Мексиканської затоки викликала сміх у Гілларі Клінтон
Дональд Трамп і Хілларі Клінтон. Фото: Reuters
Трамп підтвердив свої наміри про перейменування вже в інавгураційній промові.

У Мережі завірусилось відео, як колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон засміялася на оголошення президента Дональда Трампа про те, що він перейменує Мексиканську затоку на Американську.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп підтвердив свої наміри про перейменування вже в інавгураційній промові.

 

Одразу після інавгурації Трамп новими указами закріпив озвучені в промові обіцянки перейменувати Мексиканську затоку на "Американську затоку", а найвищій горі США, Деналі на Алясці, повернути назву Мак-Кінлі - на честь 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі. 

Президент США заявив, що ці рішення мають "уславити американську велич". Він підкреслив, що Мак-Кінлі «захищав мита» і був убитий «у результаті нападу на цінності нашої країни та наш успіх», а Мексиканську затоку вирішив перейменувати через її внесок в економіку США. 

У 2015 році Барак Обама розпорядився назвати гору Мак-Кінлі Деналі на честь корінного населення Аляски.

"У національних інтересах — просувати надзвичайну спадщину нашої країни та забезпечити, щоб майбутні покоління американських громадян вшановували спадщину наших американських героїв", — йдеться в новому указі Трампа, який скасував рішення Обами.

20 січня Дональд Трамп склав присягу й офіційно обійняв посаду 47-го президента США. Перед ним присягу склав новий віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Гілларі КлінтонінавгураціяДональд ТрампМексиканська затока

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