Голова Київської ОДА Бно-Айріян написав заяву про відставку
Голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку. Фотографію документа на ім'я Володимира Зеленського він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбук, повідомляє LB.ua.
Раніше, 18 жовтня, Бно-Айріян розповів, що 5 липня, за 5 днів до його призначення, "випадково згорів автомобіль зі всією бухгалтерією департаменту, який займається капітальним будівництвом в області". Про це, за його словами, він дізнався 15 жовтня і звернувся з відповідною заявою до керівника поліції області Андрія Небитова.
Після цього народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда розкритикував губернатора і висловив припущення про причетність Бно-Айріяна до згаданої пожежі.
Потім Бно-Айріян, посилаючись на пост Дунди, написав, що проти нього застосували "політтехнології з дискредитації та формування шлейфу скандальності".
35-річного Бно-Айріяна призначили головою Київської ОДА 10 липня, до цього він обіймав посаду заступника директора "Укренерго".
Нагадаємо, що Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях
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