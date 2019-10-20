Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Голова Київської ОДА Бно-Айріян написав заяву про відставку

Губернатор вважає, що його хочуть дискредитувати
Посилаючись на пост Дунди, написав, що проти нього застосували "політтехнології з дискредитації та формування шлейфу скандальності".
Голова Київської ОДА Бно-Айріян написав заяву про відставку Фото: з вільних джерел

Голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку. Фотографію документа на ім'я Володимира Зеленського він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбук, повідомляє LB.ua.

Раніше, 18 жовтня, Бно-Айріян розповів, що 5 липня, за 5 днів до його призначення, "випадково згорів автомобіль зі всією бухгалтерією департаменту, який займається капітальним будівництвом в області". Про це, за його словами, він дізнався 15 жовтня і звернувся з відповідною заявою до керівника поліції області Андрія Небитова.

Після цього народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда розкритикував губернатора і висловив припущення про причетність Бно-Айріяна до згаданої пожежі.

Потім Бно-Айріян, посилаючись на пост Дунди, написав, що проти нього застосували "політтехнології з дискредитації та формування шлейфу скандальності".

35-річного Бно-Айріяна призначили головою Київської ОДА 10 липня, до цього він обіймав посаду заступника директора "Укренерго".

Нагадаємо, що Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2019 13:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.