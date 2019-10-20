Голова Київської ОДА Бно-Айріян написав заяву про відставку

Посилаючись на пост Дунди, написав, що проти нього застосували "політтехнології з дискредитації та формування шлейфу скандальності".

Голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку. Фотографію документа на ім'я Володимира Зеленського він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбук, повідомляє LB.ua.

Раніше, 18 жовтня, Бно-Айріян розповів, що 5 липня, за 5 днів до його призначення, "випадково згорів автомобіль зі всією бухгалтерією департаменту, який займається капітальним будівництвом в області". Про це, за його словами, він дізнався 15 жовтня і звернувся з відповідною заявою до керівника поліції області Андрія Небитова.

Після цього народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда розкритикував губернатора і висловив припущення про причетність Бно-Айріяна до згаданої пожежі.

Потім Бно-Айріян, посилаючись на пост Дунди, написав, що проти нього застосували "політтехнології з дискредитації та формування шлейфу скандальності".

35-річного Бно-Айріяна призначили головою Київської ОДА 10 липня, до цього він обіймав посаду заступника директора "Укренерго".

Нагадаємо, що Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях