Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях Усі звільнення обумовлені закінченням терміну повноважень Петра Порошенка як президента

Президент України Володимир Зеленський звільнив двох голів районних державних адміністрацій у Миколаївській області та 12 голів у Черкаській.

Володимир Зеленський

Про це свідчать розпорядження президента №262-275 від 19 серпня. Президент звільнив таких чиновників: І. Бойко з посади голови Снігурівської РДА Миколаївської області; В. Вовка з посади голови Первомайської РДА Миколаївської області;

А. Яріша з посади голови Черкаської РДА Черкаської області;

Л. Денисюк з посади голови Христинівської РДА Черкаської області;

Є. Данченка з посади голови Уманської РДА Черкаської області;

В. Любомську з посади голови Тальнівської РДА Черкаської області;

В. Павличука з посади голови Лисянської РДА Черкаської області;

В. Клименка з посади голови Маньківської РДА Черкаської області;

В. Клименка з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА Черкаської області;

О. Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області;

Д. Шелеста з посади голови Канівської РДА Черкаської області;

С. Бойка з посади голови Жашківської РДА Черкаської області;

І. Гайдая з посади голови Драбівської РДА Черкаської області;

В. Скринника з посади голови Городищенської РДА Черкаської області. Усі звільнення обумовлені закінченням терміну повноважень Петра Порошенка як президента, який призначав цих посадовців. Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення із займаних посад голів 11 районних державних адміністрацій Львівської області: Бродівської, Буської, Жидачівської, Золочівської, Миколаївської, Перемишлянської, Радехівської, Сколівської, Сокальської, Старосамбірської та Яворівської.

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