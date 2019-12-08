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Зеленський звільнив 11 голів РДА у Львівській області

Усі вони звільнені з обґрунтуванням "у зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України"
Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення із займаних посад голів 11 районних державних адміністрацій Львівської області: Бродівської, Буської, Жидачівської, Золочівської, Миколаївської, Перемишлянської, Радехівської, Сколівської, Сокальської, Старосамбірської та Яворівської.
Зеленський звільнив 11 голів РДА у Львівській області Фото: ТАСС / Петро Сівков

Відповідні розпорядження №№251/2019-рп – 261/2019-рп від 12 серпня опубліковані на офіційному сайті Президента, повідомляє LB.ua.

Зазначається, що усі вони звільнені з обґрунтуванням "у зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України".

Звільнені із займаних посад голови Бродівської райдержадміністрації Ігор Криськів (розпорядження №251/2019 рп), Буської райадміністрації Петро Мороз (розпорядження №252/2019 рп), Жидачівської райадміністрації Василь Татарин (розпорядження №253/2019 рп), Золочівської райадміністрації Володимир Недзельський (розпорядження №254/2019 рп), Миколаївської райадміністрації Андрій Коса (розпорядження №255/2019 рп), Перемишлянської райадміністрації Володимир Танчин (розпорядження №256/2019 рп), Радехівської райадміністрації Сергій Івах (розпорядження №257/2019- рп), Сколівської райадміністрації Богдан Янко (розпорядження №258/2019 рп), Сокальської райдержадміністрації Андрій Дяченко (розпорядження №259/2019 рп), Старосамбірської райадміністрації Іван Грись (розпорядження №260/2019 рп), Яворівської райадміністрації Ігор Самардак (розпорядження №261/2019 рп).

До складу Львівської області входить 20 районів і дев'ять міст обласного підпорядкування.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення із займаних посад глав сімох районних державних адміністрацій Донецької області: Бойківської, Добропільської, Костянтинівської, Нікольської, Покровської, Слов'янської й Ясинуватської.

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