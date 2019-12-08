Зеленський звільнив 11 голів РДА у Львівській області
Відповідні розпорядження №№251/2019-рп – 261/2019-рп від 12 серпня опубліковані на офіційному сайті Президента, повідомляє LB.ua.
Зазначається, що усі вони звільнені з обґрунтуванням "у зв'язку з закінченням терміну повноважень Президента України".
Звільнені із займаних посад голови Бродівської райдержадміністрації Ігор Криськів (розпорядження №251/2019 рп), Буської райадміністрації Петро Мороз (розпорядження №252/2019 рп), Жидачівської райадміністрації Василь Татарин (розпорядження №253/2019 рп), Золочівської райадміністрації Володимир Недзельський (розпорядження №254/2019 рп), Миколаївської райадміністрації Андрій Коса (розпорядження №255/2019 рп), Перемишлянської райадміністрації Володимир Танчин (розпорядження №256/2019 рп), Радехівської райадміністрації Сергій Івах (розпорядження №257/2019- рп), Сколівської райадміністрації Богдан Янко (розпорядження №258/2019 рп), Сокальської райдержадміністрації Андрій Дяченко (розпорядження №259/2019 рп), Старосамбірської райадміністрації Іван Грись (розпорядження №260/2019 рп), Яворівської райадміністрації Ігор Самардак (розпорядження №261/2019 рп).
До складу Львівської області входить 20 районів і дев'ять міст обласного підпорядкування.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення із займаних посад глав сімох районних державних адміністрацій Донецької області: Бойківської, Добропільської, Костянтинівської, Нікольської, Покровської, Слов'янської й Ясинуватської.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн