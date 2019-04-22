Голова Львівської ОДА Олег Синютка заявив про відставку
"Я залишаю посаду голови Львівської ОДА, але залишаюся зі Львівщиною, залишаюся з Львовом, залишаюся з нашими людьми, підтримку яких ми отримали за результатами виборів", - сказав Синютка під час апаратної наради в ОДА.
Він заявив, що бачить перед собою політичне майбутнє, вказує місцеве видання galinfo.
Та додав, що на посаду Львівського міського голови балотуватися не планує.
Після оголошення відставки присутні на погоджувальній раді аплодували Синютці стоячи. Він очолював ОДА з кінця 2014 року.
Він подякував мешканцям Львівщини, бо вони на виборах "проявили себе як справжні патріоти".
"Результат на Львівщині є результат системної 4-річної професійної роботи багатьох людей" – сказав Синютка і подякував своїм колегам за співпрацю.
11 квітня Синютка заявляв, що не залишиться на посаді в разі програшу чинного президента Петра Порошенка на виборах глави держави, нагадує Zaxid.net.
Зазначимо, що Львівська область – одна з двох, де Порошенко отримав перевагу під час повторного голосування 21 квітня.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Про рейтинги букмекерів і вибори Президента