Голова Львівської ОДА Олег Синютка заявив про відставку

Синютка також зазначив, що на посаду Львівського міського голови балотуватися не планує

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.

"Я залишаю посаду голови Львівської ОДА, але залишаюся зі Львівщиною, залишаюся з Львовом, залишаюся з нашими людьми, підтримку яких ми отримали за результатами виборів", - сказав Синютка під час апаратної наради в ОДА.

Він заявив, що бачить перед собою політичне майбутнє, вказує місцеве видання galinfo.

Та додав, що на посаду Львівського міського голови балотуватися не планує.

Після оголошення відставки присутні на погоджувальній раді аплодували Синютці стоячи. Він очолював ОДА з кінця 2014 року.

Він подякував мешканцям Львівщини, бо вони на виборах "проявили себе як справжні патріоти".

"Результат на Львівщині є результат системної 4-річної професійної роботи багатьох людей" – сказав Синютка і подякував своїм колегам за співпрацю.

11 квітня Синютка заявляв, що не залишиться на посаді в разі програшу чинного президента Петра Порошенка на виборах глави держави, нагадує Zaxid.net.

Зазначимо, що Львівська область – одна з двох, де Порошенко отримав перевагу під час повторного голосування 21 квітня.