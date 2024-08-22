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Голова МАГАТЕ незабаром відвідає Курську АЕС

22 серпня 2024, 15:22
Голова МАГАТЕ незабаром відвідає Курську АЕС
iakursk.ru
Відбудеться це на запрошення російської влади.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі має намір відвідати Курську атомну електростанцію в росії вже наступного тижня.

Про це повідомляє газета Financial Times

Голова МАГАТЕ повідомив, що має намір наступного тижня відвідати Курську АЕС на запрошення російської влади. 

"Я відвідав кілька таких станцій. Ви можете ходити і бачити паливні елементи, які опускаються вниз, ніби це спортивний зал або щось подібне", - сказав Гроссі. 

Гроссі додав, що в результаті просування української армії вглиб росії, АЕС тепер перебуває в межах артилерійської досяжності української армії.

Крім того, він планує поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання і під’їзних шляхів. 

Голова МАГАТЕ вважає, що близькість АЕС до бойових дій викликає "особливе занепокоєння", адже на станції функціонують два реактори РВПК, подібні до тих, що використовувались на Чорнобильській АЕС.

Ми також писали, що нещодавно МАГАТЕ закликало до стриманості через бойові дії біля Курської АЕС у росії.

 

МАГАТЕРафаель ГроссіКурська областьКАЕС

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