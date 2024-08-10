МАГАТЕ закликало до стриманості через бойові дії біля Курської АЕС у росії

Курська АЕС має шість енергоблоків.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) закликало всі сторони до максимальної стриманості після повідомлень про бойові дії в Курській області, де у російському місті Курчатов знаходиться атомна електростанція.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що організація уважно стежить за ситуацією навколо Курської АЕС, враховуючи ризики, пов'язані з військовою діяльністю в цьому районі. Він наголосив на важливості дотримання ключових принципів ядерної безпеки в умовах збройних конфліктів.

Гроссі нагадав про «сім незамінних стовпів», які є основою забезпечення ядерної безпеки, а також про п'ять конкретних принципів, розроблених для Запорізької АЕС, що мають бути застосовані й до Курської АЕС. Серед них – необхідність забезпечення фізичної цілісності атомних станцій незалежно від їхнього розташування.

"Я закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ядерної аварії, яка може мати серйозні радіологічні наслідки", – зазначив Гроссі в своїй заяві.

Він повідомив, що підтримує особистий контакт з відповідними органами обох країн і постійно слідкує за розвитком подій.

Також МАГАТЕ нагадало, що Курська АЕС у місті Курчатов має шість енергоблоків із двома типами реакторів: РБМК-1000 та ВВЕР-510. З них дві РБМК-1000 наразі зупинені, дві готові до роботи, а ще два блоки ВВЕР-510 перебувають на стадії будівництва.

Зранку 6 серпня російські телеграм-канали почали поширювати інформацію про сильні бої у Курській області росії (межує із Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ. Генштаб України не коментував свою причетність до цього.

Спочатку російське Міноборони запевняло, що противника витиснули, але згодом видалило згадку про це. Тим часом проросійські канали пишуть про втрату контролю над понад 10 населеними пунктами, зокрема і райцентром — містом Суджа. Також вони кажуть про втрату контролю над газовимірювальною станцією "Суджа" — єдиною станцією, через яку РФ здійснює транзит свого газу в Європу.