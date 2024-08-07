У росії пролунали вибухи біля Курської АЕС

російська влада заявила, що нібито дві ракети були збиті силами ППО.

Пізно ввечері 6 серпня у місті Курчатов Курської області пролунала серія вибухів. Звуки були чутні в районі розташування Курської атомної електростанції, що викликало занепокоєння у місцевих жителів та користувачів соціальних мереж.

Про це пишуть росЗМІ.

Також про ракетну небезпеку повідомив в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Відео з камер спостереження, опубліковані в Telegram-каналах, зафіксували вибухи близько 22:50. Деякі місцеві канали припустили, що метою атаки могла бути сама АЕС.

російська влада заявила, що нібито дві ракети були збиті силами ППО. У свою чергу мер Курчатова Ігор Корпунков стверджує, що Курська АЕС, яка знаходиться в місті, працює нібито в штатному режимі

Нагадаємо, від ранку 6 серпня на території прикордонної області росії тривають бої.