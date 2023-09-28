Голова Міноборони Франції прибув до Києва

Чиновник проведе зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва. Чиновник проведе зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, у ході якої сторони обговорять військову допомогу Україні.

Про це повідомляє The Guardian

Французький міністр після прибуття в українську столицю у п'ятницю 28 вересня відвідав у центрі Києва меморіал загиблим під час російського вторгнення та поклав вінок.

За даними французьких ЗМІ, Лекорню в Києві розповість про еволюцію французької допомоги нашій країні для відбиття широкомасштабної військової агресії рф.

Разом із головою Міноборони Франції також до Києва прибули представники двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

Зазначається, що представники близько двадцяти французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.

Нагадаємо, у Києві перебуває з офіційним візитом новий міністр оборони Британії Грант Шаппс, відбулася його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.