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Голова МВС Молдови пояснив, чому нардепа Дмитрука пустили в країну

27 серпня 2024, 14:33
Голова МВС Молдови пояснив, чому нардепа Дмитрука пустили в країну
"Його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна".
Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. Його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна. 
 
Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос. 
 
"Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", – сказав Ефрос, відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну.
 
Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева. 
 
"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - зазначив міністр. 
 
Нагадаємо. що Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними видання "Українська правда", того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.

 

кордонМолдовавійна в Україніросія окупанти

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