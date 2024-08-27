Голова МВС Молдови пояснив, чому нардепа Дмитрука пустили в країну

"Його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна".

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. Його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос.

"Існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна. Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", – сказав Ефрос, відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну.

Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.