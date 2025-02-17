З росії не було акредитовано жодного представника уряду.

Голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що цьогорічний захід став "в певному сенсі європейським жахіттям", проте разом з тим "вніс багато ясності".

Про це інформує німецька агенція dpa.

За словами Гойсгена, ця конференція внесла багато ясності і що концеренція показала, що "Америка за Трампа живе на іншій планеті".

"Ми також помітили, що навіть сенатори-республіканці дуже обережні в публічних виступах, тому що вони бояться свого президента", – додав голова.

Щодо ймовірних мирних переговорів між Україною і росією, то він скаазав, що Європа повинна триматися разом.

"Ми повинні продемонструвати набагато більше сили. Європа не тільки хоче сидіти за столом переговорів, а й повинна розробити власний план безпеки для України", – підсумував Гойсген.

Нагадаємо, що головним питанням на Мюнхенській конференції була війна в Україні.